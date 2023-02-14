Житель Норильска заказал из Китая сильнодействующее лекарство и попал под дело о контрабанде

Фото: красноярская таможня

В Норильске задержали местного жителя, который заказал из Китая прегабалин. Это сильнодействующее лекарственное вещество, помимо прочего вызывающее эйфорию, и ввоз таких веществ через границу РФ является преступлением. Килограммовую посылку вещества обнаружили таможенники, и обратились в полицию.

Правоохранители задержали 19-летнего парня, который получил посылку на почте, а после наведались к 21-летнему норильчанину, который, собственно, сделал заказ.

В отношении заказчика завели уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ группой лиц. Статья тяжелая – по ней мужчине грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф.