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НовостиОбщество14 февраля 2023 13:00

Актеры сериала «Красный Яр» получили награды от губернатора Красноярского края

Он вручил грамоты и благодарности актерам красноярских театров
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: правительство Красноярского края

Фото: правительство Красноярского края

Губернатор Александр Усс вручил награды актерам сериала «Красный Яр». В картине о «золотой лихорадке» в Сибири в XIX веке снялись красноярские актеры – Усс вручил им благодарности и грамоты.

Одну из главных ролей исполнил актер Красноярского драмтеатра Пушкина Артем Рудой – ему вручили почетную грамоту главы региона. Другие актеры театра Пушкина, а также актеры ТЮЗа и театра кукол получили благодарности.

Также Усс вручил юбилейный почетный знак «200 лет образования Енисейской губернии» композитору Ирине Беловой. Она разработала для сериала 18 музыкальных композиций.