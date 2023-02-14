Юных жителей Красноярского края приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Лес глазами детей»

Для юных жителей края выпала уникальная возможность – поучаствовать в сохранении лесов!

В преддверии Международного дня лесов (отмечается 21 марта) краевой Лесопожарный центр и медиагруппа «Комсомольская правда» объявляют о старте творческого конкурса «Лес глазами детей». Принять в нем участие могут дети из Красноярского края в возрасте от 3 до 16 лет.

Задача участников – показать богатство и красоту лесов родного края, удивительный мир животных и растений, научить правилам грамотного поведения человека в лесу.

А еще можно отобразить работу людей, которые охраняют леса от огня. Речь идет о специалистах Красноярской базы авиационной и наземной охраны лесов — это парашютисты-пожарные и десантники-пожарные, летчики-наблюдатели, специалисты наземной службы. Сегодня именно в краевом Лесопожарном центре сосредоточены основные силы, задействованные в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.

Для создания конкурсных работ ребята могут использовать карандаши, краски, тушь, гуашь, пастель, компьютерную графику и прочее. Готовый рисунок необходимо сфотографировать или отсканировать, а затем самостоятельно загрузить его на страницу конкурса.

Победителями станут 9 участников в трех номинациях: «Выбор читателей», «Выбор партнера» и «Выбор редакции «Комсомольская правда».

Торжественное награждение победителей состоится в Музее леса Красноярского края. Художников ожидает увлекательная экскурсия, церемония награждения и чаепитие.

Партнеры проекта - компания ООО «Кондитерские технологии КПС», продукция «КонТех» и Иланское лесничество.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 14 февраля до 6 марта 2023 года – прием работ;

С 7 по 15 марта 2023 года – голосование;

С 16 по 17 марта 2023 года – подведение итогов;

17 марта 2023 года – итоги конкурса;

21 марта 2023 года – церемония награждения победителей.

КСТАТИ

После объявления результатов конкурса, ребята и педагоги, направившие на конкурс их рисунки, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru.

Все подробности на странице конкурса здесь.