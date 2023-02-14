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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 10:40

В Красноярске прокуратура проверит информации о высадке ребенка из автобуса

Обстоятельства выясняются
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске прокуратура проверит информации о высадке ребенка из автобуса

В Красноярске прокуратура проверит информации о высадке ребенка из автобуса

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская прокуратура проверит информацию о высадке ребенка из автобуса 85-го маршрута 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно известно, что 11-летняя девочка пыталась расплатиться транспортной картой через терминал, но не смогла. Наличных денег у ребенка с собой не было, поэтому кондуктор высадила ее на остановке.

Прокуратура сообщает, что будет организована проверка. Если информация подтвердится, кондуктор автобуса понесет заслуженное наказание.