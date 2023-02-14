Заведующего отделом экспертиз Красноярской ветеринарии поймали на взятках Фото: Мария ЛЕНЦ

В отношении завотделом экспертиз КГКУ «Красноярский отдел ветеринарии» завели уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере». Об этом сообщает СК по краю.

По версии следствия, с января 2018 по январь 2023 годов мужчина регулярно получал мелкие взятки (по 6 тысяч рублей) от предпринимателя. За эти деньги главный по экспертизам должен был предоставлять сопроводительные документы для убоя скота, не проводить исследований мяса и забыть о санитарном контроле предприятия и партий продукции.

Хоть разовые взятки и были небольшими, но бизнесмен «услугами» пользовался часто, заплатив эксперту в общей сложности 300 тысяч рублей. В итоге мужчину раскрыли полицейские из красноярского отдела ОЭБиПУ. Сейчас заведующий находится под стражей. При этом взяткодатель от уголовного преследования освобожден, он сотрудничает со следствием.