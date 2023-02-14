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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 10:27

Заведующего отделом экспертиз Красноярской ветеринарии поймали на взятках

Сейчас он находится под стражей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Заведующего отделом экспертиз Красноярской ветеринарии поймали на взятках

Заведующего отделом экспертиз Красноярской ветеринарии поймали на взятках

Фото: Мария ЛЕНЦ

В отношении завотделом экспертиз КГКУ «Красноярский отдел ветеринарии» завели уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере». Об этом сообщает СК по краю.

По версии следствия, с января 2018 по январь 2023 годов мужчина регулярно получал мелкие взятки (по 6 тысяч рублей) от предпринимателя. За эти деньги главный по экспертизам должен был предоставлять сопроводительные документы для убоя скота, не проводить исследований мяса и забыть о санитарном контроле предприятия и партий продукции.

Хоть разовые взятки и были небольшими, но бизнесмен «услугами» пользовался часто, заплатив эксперту в общей сложности 300 тысяч рублей. В итоге мужчину раскрыли полицейские из красноярского отдела ОЭБиПУ. Сейчас заведующий находится под стражей. При этом взяткодатель от уголовного преследования освобожден, он сотрудничает со следствием.