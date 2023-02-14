В Октябрьском районе Красноярска за январь вывезли более 2 тысяч покрышек

Фото: городская администрация

Из Октябрьского района за январь 2023 года вывезли 2,2 тысячи покрышек. Об этом сообщает мэрия Красноярска.

Так, все покрышки поместились в 15 КАМАЗов. В общей сложности было утилизировано более 220 кубометров отходов. Самые большие свалки с покрышками находились на Киренского, 122; Вильского, 14, 14ж; Попова, 72; Гусарова, 6, 7; Днепропетровской, 16 и Становой, 11.

В мэрии напомнили, что покрышки нельзя просто выкинуть на мусорку, так как они разлагаются десятки лет. Хозяева должны отправить их на утилизацию самостоятельно.

Нарушителям же грозят штрафы. Для физлиц – до 4 тысяч рублей, для юрлиц – 50-100 тысяч рублей.