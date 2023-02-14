В Красноярске появится дорога к новому детскому саду и школе. Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске собираются спроектировать дорогу к новой школе и детскому садику. Об этом сообщает городская администрация.

Дорога будет идти по улице 3-я Пионеров – то есть от Красномосковской до 221-го детсада на улице 8 марта. Проектировщику необходимо провести инженерные изыскания и разработать сам проект. Цель - до декабря 2023 года получить положительное заключение госэкспертизы.

Кроме того, подрядчику предстоит связать новую дорогу с уже существующей сетью транспортных узлов района. Не обойдется без благоустройства и озеленения. Планируется, что дорога будет двухполосной, а ее длина составит 360 метров.

В мэрии напоминают, что детский сад на улице 8 марта сдали в конце 2021 года. Скоро рядом начнется строительство школы на 1100 учеников.