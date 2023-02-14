В Красноярске банду закладчиков осудили на сроки от 6,5 до 11 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

14 февраля Центральный райсуд Красноярска вынес приговор группе закладчиков. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

В 2021 году пять человек устроились оптовыми и розничными закладчиками в интернет-магазин по продаже наркотиков. От начальства они получали координаты нахождения наркотиков, после чего забирали их, фасовали и раскладывали по тайникам.

Так, преступление удалось пресечь на фазе покушения. В итоге было изъято 855 граммов наркотиков. Это около 10 тысяч разовых доз. Подсудимые свою вину признали и раскаялись, но от тюремного срока их это не спасло.

Участникам группы назначили наказание от 6,5 до 11 лет колонии. Однако у них есть время оспорить данное решение.