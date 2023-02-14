В Красноярске коронавирусом заболел еще 121 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 14 февраля коронавирусом заболели еще 121 человек. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразились 429 547 человек. При этом за минувшие сутки вылечились сразу 107 пациентов (день назад было 49 человек), а за все время – 417 171 красноярец.

За сутки были госпитализированы 43 человека, что на 22 раза больше дня предыдущего. Также на сутки от COVID-19 вновь умер 1 человек, в общей сложности жертвами вируса в крае стали 11 258 человек.