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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 8:00

Полиция задержала жителя Ачинска, который зимой собирал в полях коноплю

Парню удалось нарвать больше килограмма каннабиса
Татьяна ИЛЬИНА
В рюкзаке оказалось 1 065 граммов конопли

В рюкзаке оказалось 1 065 граммов конопли

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Ачинске полицейские остановили 24-летнего жителя Ачинска. Он нес рюкзак, в котором оказалась чуть больше килограмма каннабиса, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Целеустремленный молодой человек, как выяснилось, собрал коноплю в заснеженных полях. По его собственным словам, вышло «два маленьких» пакета. С «урожаем» он на попутках добрался до города, где и был задержан.

Еще 700 граммов конопли полиция нашла у парня дома. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ждать вердикта любитель зимних прогулок по полям будет под стражей.