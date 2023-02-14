В Абакане после столкновения с троллейбусом погибла женщина-водитель

Фото: Госавтоинспекция Хакасии

В Абакане сегодня утром, 14 февраля, в страшной аварии погибла женщина-водитель 1994 года рождения. ДТП произошло примерно в 9.20, сообщает госавтоинспекция Хакасии.

Машина ехала по улице Аскизская. По словам очевидцев, автомобиль на огромной скорости врезался в троллейбус. Водитель скончалась еще до того, как приехала скорая помощь.

Пока что уточняются подробности и обстоятельства ДТП.

На кадрах, которые появились в телеграм-канале «ЧП Красноярск», видно, что машина фактически разорвана пополам. На заднем сиденье установлено детское кресло – к счастью, пустое.