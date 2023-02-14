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НовостиОбщество14 февраля 2023 7:07

В Красноярском крае выделят 211 миллионов рублей на покупку жилья для молодых семей

Соцвыплата составляет 40% от стоимости недвижимости
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в Красноярском крае 204 семьи смогут купить новую недвижимость с помощью государственной поддержки. Для этого выделено 211 миллионов рублей, сообщает правительство региона.

Социальную выплату могут получить молодые семьи (возраст хотя бы одного из супругов до 35 лет), в которых есть один или больше детей, и которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

В каждом случае размер выплаты рассчитывается индивидуально и составляет 40% от стоимости жилья в муниципалитете.

Деньги можно использовать также для строительства своего дома и в качестве первоначального взноса для ипотеки.