Грузооборот аэропорта Красноярска снизился почти на 40% Фото: Мария ЛЕНЦ

За 2022 года грузооборот красноярского аэропорта снизился на 39%. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

В январе 2023 года пассажиропоток вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом года минувшего - 246 023 человека против 205 333. Кроме того, уровень пассажирского трафика побил прошлый январский рекорд.

При этом количество самолетовылетов по сравнению с январем 2022 года уменьшился на 20% - 1 215 вылетов против 1 512. Сильнее всего снизился грузооборот аэропорта. В январе 2023 года он остановился на отметке 891 тонна, за тот же месяц 2022 года – 1 459 тонн (понижение на 39%).

Наиболее популярные направления в текущем январе - Москва, Новосибирск, Пхукет, Санкт-Петербург, Сочи и Норильск.