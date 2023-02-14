В Красноярске водитель автокрана врезался в легковушку из-за плохого самочувствия. Фото: ГИБДД

На правобережье Красноярска водитель автокрана врезался в легковушку. Об этом сообщает ГИБДД.

Около 11 часов на Волгоградской, 18 57-летний водитель автокрана почувствовал себя плохо и потерял контроль за управлением техники. В итоге он врезался в припаркованный «ВАЗ».

Легковушка от удара въехала в столб и просто смялась. К счастью, в салоне отечественного автомобиля в этот момент никого не было. Водитель большегруза был госпитализирован.

Сейчас на месте аварии работают госавтоинспекторы. В ГИБДД напомнили, что при плохом самочувствии лучше воздержаться от вождения.