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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 5:10

В Красноярском крае семья депутатов предстанет перед судом за незаконную вырубку леса

Общая сумма – более 3 миллионов рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: прокуратура Красноярского края

Фото: прокуратура Красноярского края

В Ирбейском районе до суда дошло дело матери и сына-депутатов, которые незаконно рубили лес. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

С июня 2021 по июнь 2022 года мать и сын (оба депутаты) заплатили девятерым сельчанам по 5 тысяч рублей. Они заключили с лесничеством договоры на заготовку древесины для отопления, возведения строений и иных собственных нужд. После чего они передавали документы депутатской семье.

Мать и сын же в свою очередь занимались заготовками уже для себя. В общей сложности они вырубили 329 кубометров лиственницы, сосны, березы, кедра и осины. На депутатов завели уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений».

Свою вину обвиняемые не признали. Сейчас на их 4 машины, прицеп, недвижимость, расчетные счета и другое имущество наложен арест. Материалы уже направлены в суд.