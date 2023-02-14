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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 4:34

В Красноярске задержали аферистов, которые убедили мужчину оформить на себя кредит и забрали 656 тысяч рублей

Их проверяют на причастность к других подобным преступлениям
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео от ГУ МВД по Красноярскому краю

Фото: скриншот видео от ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярке полиция задержала двоих 31-летних горожан. Они убедили мужчину, который ведет асоциальный образ жизни, оформить на себя кредит, и забрали себе все деньги, сообщает ГУ МВД по региону.

По договоренности, мужчины должны были самостоятельно платить ежемесячные платежи. Однако все полученные 656 тысяч рублей ушли аферистам, а выплаты в банк ни разу не поступили.

Мошенников задержали в их же квартирах. При обыске были найдены ноутбуки, телефоны, сим-карты, флешки, банковские карты и документы. Обоих мужчин заключили под стражу.

Сейчас в полиции проверяют их причастность к похожим преступлениям.