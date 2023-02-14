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НовостиЭкономика14 февраля 2023 4:28

Объем переводов в юанях растет

Эксперты прогнозируют, что ежемесячный объем переводов в китайской валюте по России превысит 100 млн рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам начальника управления «Переводы» ВТБ Алексея Хранилова, внедрение переводов в юанях внутри России дает новые возможности - можно купить валюту по более выгодному курсу и пополнить валютные счета или вклады в юанях, открытые в других банках.

«Сегодня мы наблюдаем устойчивый тренд на дедолларизацию как глобальных экономических процессов, так и повседневных расчетов среди населения. в этом направлении. Мы прогнозируем, что объем подобных переводов превысит 100 млн в рублевом эквиваленте ежемесячно», - сказал эксперт.

Как отметили в банке, сейчас клиенты могут переводить средства онлайн в 10 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. Совершить трансграничный перевод можно как по банковским реквизитам, так и по номеру карты или по номеру телефона.