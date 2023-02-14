В «Роевом ручье» в Красноярске выбирают самую любящую пару

Фото: телеграм-канал "Роев ручей"

В парке «Роев ручей» в Красноярске к 14 февраля решили выбрать «Символ любви» 2023. Среди претендентов на самую любящую пару – рыси Яна и Буран, черные грифы Лиепа и Цескаридзе, а также полярные волки Олаф и Бланка, сообщается в телеграм-канале зоопарка.

Про каждую из пар немного рассказали. Оказалось, что рыси Яна и Буран много лет живут в одном вольере и зачастую подолгу вылизывают друг друга. И это при том, что в природе эти животные предпочитают вести одиночный образ жизни.

Фото: телеграм-канал "Роев ручей"

Олаф и Бланка стали парой совсем недавно – в январе 2023 года. До этого юную волчицу, которая приехала еще весной, не подпускали к кавалеру. Полярные волки общались через перегородку и стали неразлучны, когда их наконец пустили в общий вольер. В дикой природе эти звери зачастую образуют пару на всю жизнь.

Фото: телеграм-канал "Роев ручей"

Третьи номинанты – это черные грифы. Несмотря на свой не самый привлекательный облик, они весьма грациозные танцоры и заботливые родители.

Пока лидерами голосования стали Олаф и Бланка - они с небольшим отрывом опережают рысей.