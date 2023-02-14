В День всех влюбленных красноярцы смогут воспользоваться свободным доступом к популярным сервисам для знакомств

Фото: Мария ЛЕНЦ

День всех влюбленных – праздник, когда совсем не хочется остаться гордом одиночестве. Тем более, если тебя окружают счастливые пары, которые обмениваются подарками, мишками, конфетами и цветами. По данным мобильных операторов, традиционно, накануне праздника и в сам «сердечный день» существенно возрастает трафик в приложениях, где можно познакомиться и поболтать. С 13 по 15 февраля самые популярные приложения – Tinder, LovePlanet, «ДругВокруг», «Знакомства@Mail.Ru» и «Мамба» - станут более доступными для абонентов Красноярского края. Yota уже объявила, что предоставит на эти сервисы безлимитный мобильный интернет своим абонентам.

Кстати, обобщенные данные о трафике показывают, что активность россиян в дейтинговых сервисах постоянно растет. Наиболее одиноко люди чувствуют себя в будни дни, поэтому чаще всего абоненты находят время для онлайн-знакомств на протяжении рабочей недели. А вот в выходные количество пользователей сокращается в среднем на 12%. Максимальная активность в течение года наблюдается в июле и августе, а также перед Новым годом – в ноябре и декабре.

Традиционный пик трафика приходится также на начало февраля. В 2022 году 14 февраля количество пользователей сервисов для знакомств увеличилось почти в полтора раза по сравнению с предыдущими днями.

А теперь данные по регионам. В среднем пользователи сервисов знакомств тратят на общение 23 минуты в день. Больше всего – 27 минут – в Чукотском автономном округе, в Краснодарском крае – 26 минут. Чаще всего знакомятся онлайн в Москве и Московской области (здесь находится 12,2% от всех пользователей приложений), чуть менее активны жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 4,3%. Далее в топе Республика Башкортостан, Новосибирская область и Краснодарский край. Меньше всего тех, кто знакомится онлайн, в Норильске, а также Чукотском АО.