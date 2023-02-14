В Красноярске у Юридического института СФУ установили новый арт-объект «Стол студента»

В Красноярске у Юридического института СФУ установили новый арт-объект. Фото: vk.com/jd_krsk

В Железнодорожном районе Красноярска, рядом с корпусом Юридического института СФУ появился новый арт-объект. Об этом сообщает районная администрация.

Фигуру «Стол студента» установили на Маерчака, 6. Арт-объект состоит из лавочки и стопки книг с названием предметов, которые изучают в юридическом институте: от процессуального права наверху, до гражданского права – внизу.

Книги, при этом, пользуются популярностью не только в качестве элемента уличного декора, но и как фотолокация. Установка конструкции стала возможной благодаря конкурсу «Искра». Автор проекта Андрей Григорьев.