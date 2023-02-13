В Красноярске локализовали крупный пожар на Пограничников

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар на улице Пограничников в Красноярске. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 18:40 по красноярскому времени, о локализации пожара в МЧС сообщили в 22:02. Пожар был локализован на площади в 8 тысяч квадратных метров. В ЧП никто не погиб и не пострадал.

Отметим, что по данным прокуратуры, в горящем складе хранились пиломатериалы и алкоголь – вероятно, их полное тушение займет еще много времени. Вдобавок, внутри находились газовые баллоны. Само здание обрушилось.

По последним данным, в тушении пожара принимали участие почти сто сотрудников и более 30 пожарных машин. Также на месте дежурит полиция – многие красноярцы пытались подобраться месту пожара, чтобы посмотреть на него поближе.

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Пожарный поезд выехал со станции Бугач. Он используется для заправки техники спасателей водой – поблизости нет точек водозабора, и до его прибытия сотрудникам МЧС приходилось ездить за водой к ближайшим предприятиям. Пожарный поезд оснащен баками на 120 тысяч литров воды и 5 тонн пенообразователя.

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