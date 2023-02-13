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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 12:22

Житель Норильска устроил дебош в аэропорту и драку с полицией

Пассажир, вероятно, был пьян - полицейским удалось справиться с ним лишь группой
Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: "Жить в Норильске"

Фото и видео: "Жить в Норильске"

В Норильске мужчина устроил дебош в местном аэропорту. Ролик очевидца опубликовал паблик «Жить в Норильске». На видео не попало начало конфликта, лишь его развязка.

На кадрах несколько полицейских пытаются скрутить явно неадекватного мужчину. Силовикам удалось справиться с ним лишь втроем – притом мужчина истерическим голосом призывал полицейских «выйти с ним раз на раз».

В конце видео полицейские уводят мужчину из зала ожидания, и к ним подбегает еще один человек в штатском – возможно, товарищ задержанного. Очевидно, что на свой рейс мужчина не попал, но подробности происшествия пока неизвестны.

В комментариях норильчане предположили, что мужчина был сильно пьян. Неясно только, как он вообще смог пройти досмотр в аэропорту.