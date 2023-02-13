В Туве ребенок скончался из-за отравления угарным газом Фото: Мария ЛЕНЦ

10 февраля в селе Бора-Тайга Сут-Хольского района из-за утечки газа скончался 9-летний мальчик. Об этом сообщает республиканский СК.

Женщина находилась со своим сыном в своем частном доме. Вечером она почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Прибыв на место, медики успели госпитализировать мать, ее ребенок к этому времени уже скончался. Трагедия произошла из-за утечки газа.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Точную причину смерти мальчика выяснят после судебно-медицинской экспертизы.