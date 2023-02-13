В Красноярске продлили режим НМУ до 14 февраля

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продлен режим неблагоприятных метеоусловий до 7:00 14 февраля. Как рассказали в Роспотребнадзоре, НМУ будет действовать еще в 4 городах региона: Минусинске, Ачинске, Назарове, Лесосибирске.

Ведомство продолжает мониторить качество воздуха.

Напомним, что красноярский фотограф Сергей Токарев запечатлел, как выглядит краевая столица во время режима «черного неба». На кадрах видна плотная полоса смога, которая скрывает город.

13 февраля в Красноярске продолжает действовать режим НМУ. В общем же «черное небо» жители краевой столицы наблюдают в общей сложности около двух недель с начала 2023 года.