Фото: тг-канал "Лодочная станция Остров"

В Красноярске на острове Отдыха установили 10-метровый маяк. Как сообщают Gornovosti со ссылкой на руководителя сибирского водно-моторного клуба Агату Гавричкову, место установки выбрано не случайно – об этом попросили лодочники, так как они частенько там садились на мель.

Видео установки появилось в телеграм-канале «Лодочная станция Остров». На кадрах видно, как кран перетаскивает и опускает маяк на землю. Он будет светиться в темноте и информировать суда о скором приближении берега.