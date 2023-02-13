Горняки Красноярского края приняли участие в масштабном лыжном забеге

В течение года спортсмены-любители участвуют во многих соревнованиях – корпоративных, городских, краевых. И всегда с отличными результатами. Фото предоставлено компанией

В Красноярском крае сотрудники угольных предприятий СУЭК приняли участие в лыжном забеге. Массовые старты состоялись 11 февраля в Шарыпово и поселке Дубинино. В Бородино и в Назарово гонка запланирована на предстоящую субботу, 18 февраля. Но назаровские любители зимних видов спорта не пропустили гонки и в соседнем Ачинске

– Синоптики обещали минус 30, но компанию назаровских лыжников это не испугало, – говорит ведущий специалист отдела по персоналу и социальным вопросам разреза «Назаровский» Наталья Зима. – Перед соревнованиями немного потеплело, до минус 26. Старт был дан по возрастным группам. Женщины бежали дистанцию 3 км. Я преодолела ее за 11 минут 58 секунд. Обязательно с дочерью примем участие в «Лыжне России» и в родном Назарово, сравним результаты.

Поздравляем Наталью – среди женщин в своей возрастной группе она стала первой.

Лыжные забеги - это и здоровье, и хорошее настроение. Фото предоставлено компанией

Денис Кекин, главный инженер автотракторного цеха разреза «Березовский», участвует в забеге «Лыжня России» каждый год.

– Семь лет назад купил лыжи, и с этого времени не пропустил ни одного старта. Трасса была подготовлена хорошо, снег твердый, кататься было в удовольствие, и даже мороз не испортил настроения и не убавил спортивного азарта. Очень люблю этот вид спорта! – признается Денис.

Эти лыжные забеги для шахтеров-лыжников стали своеобразной подготовкой к Краевой спартакиаде угольщиков, которая стартует в Бородино 2 марта.

Добавим, что в течение года спортсмены-любители участвуют во многих соревнованиях – корпоративных, городских, краевых. И всегда с отличными результатами: на всех предприятиях действуют спортивные и тренажерные залы, в штат включены инструкторы по спорту, круглогодично проводятся спартакиады между участками и цехами, дважды в год – зимой и летом – краевая спартакиада.