В Красноярске коронавирусом заболели еще 99 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 13 февраля коронавирусом заболели еще 99 человек. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирус был диагностирован у 429 329 человек. За минувшие сутки вылечились сразу 84 пациента (день назад было 82 человека), а за все время – 417 015 красноярцев.

Госпитализирован за сутки всего лишь 6 человек, что в 4 раза меньше дня предыдущего. Также на сутки от COVID-19 скончался 1 человек, в общей сложности жертвами вируса в крае стали 11 255 человек.