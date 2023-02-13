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НовостиЗдоровье13 февраля 2023 8:21

В Красноярске коронавирусом заболели еще 99 человек

Статистику привел стопкоронавирус.рф
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске коронавирусом заболели еще 99 человек

В Красноярске коронавирусом заболели еще 99 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 13 февраля коронавирусом заболели еще 99 человек. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирус был диагностирован у 429 329 человек. За минувшие сутки вылечились сразу 84 пациента (день назад было 82 человека), а за все время – 417 015 красноярцев.

Госпитализирован за сутки всего лишь 6 человек, что в 4 раза меньше дня предыдущего. Также на сутки от COVID-19 скончался 1 человек, в общей сложности жертвами вируса в крае стали 11 255 человек.