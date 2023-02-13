В Красноярском крае лишенный прав мужчина работал водителем такси

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Енисейске сотрудники ДПС остановили водителя такси, когда он вез пассажиров. Завершить поездку мужчине не дали – оказалось, что он лишен прав, сообщает ГУ МВД по региону.

57-летнего водителя проверили по базам и выяснили, что в сентябре 2022 года его на полгода лишили прав за езду с заведомо подложными номерами. И вроде бы с сентября прошло как раз полгода – но вот только мужчина не сдал водительское удостоверение. А значит – срок лишения не начал исчисляться.

На мужчину составили протокол, машину поставили на спецстоянку, а права в этот раз забрали.

Водителя ждет 100 часов исправительных работ. Ответить предстоит и компании, которая допустила мужчину к перевозкам пассажиров.