В Красноярском крае грузовой поезд переехал 64-летнего мужчину

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте

На минувших выходных в Красноярском крае под колесами грузового поезда погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщает УТ МВД по СФО.

Трагедия произошла на станции Канск-Енисейский. Житель Абанского района пытался пролезть под вагоном поезда. Когда мужчина оказался под составом, тот начал движение. В итоге сельчанин погиб на месте.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются транспортные МВД и СК. Полицейские напоминают, что железную дорогу можно переходить только по специально оборудованным пешеходным мостам или настилам и тоннелям.