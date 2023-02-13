В Канске будут судить организатора наркопритона Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске полицейские завершили расследование дела в отношении организатора наркопритона. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

37-летний житель Канска привлек внимание полицейских летом в 2022 года. Ранее неоднократно судимый мужчина был наркоман и состоял на соответствующем учете. В итоге он решил организовать у себя дома наркопритон. При этом он не только пускал людей и контролировал их число в помещении, но и закупал шприцы для гостей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Материалы уже направлены в суд. Жителю Канска грозит 4 года колонии.