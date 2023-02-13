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НовостиОбщество13 февраля 2023 4:47

Фотограф снял Красноярск во время режима «черного неба»

На кадрах город частично скрыт под плотным смогом
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: Сергей Токарев

Фото: Сергей Токарев

Красноярский фотограф Сергей Токарев запечатлел, как выглядит краевая столица во время режима «черного неба». На кадрах видна плотная полоса смога, которая скрывает город.

Сегодня, 13 февраля, в Красноярске продолжает действовать режим НМУ. В общем же «черное небо» жители краевой столицы наблюдают в общей сложности около двух недель с начала 2023 года.

Фото: Сергей Токарев

Фото: Сергей Токарев

Сергей Токарев назвал такую картину «как минимум красивой». Его поддержали в комментариях: «красивый вид на страшное происходящее».

Видео снято 11 февраля. Как видно на фотографиях, которые выложил на своем канале фотограф, смог хорошо различим как в дневное время, так и по вечерам.