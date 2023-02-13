В Абанском районе мужчина пытался уговорить супругу сжечь заживо её подругу

Фото: МВД

В Абанском районе заведено уголовное дело в отношении мужчины, который пытался уговорить свою супругу сжечь заживо её подругу. Как сообщили в МВД, житель абанского района сначала избил женщину, потом облил бензином, но у него не нашлось под рукой спичек. Тогда он начал уговаривать жену принести их, а затем поджечь подругу.

Все произошло в деревне Ношино. Семейная пара пригласила на праздник 35-летнюю давнюю знакомую. Слово за слово и во время застолья всплыли давние обиды. Глава семьи терпеть это не стал, решил разобраться на месте. Сначала он угрожал подруге убийством, затем несколько раз пнул её в спину. На этом не остановился – сходил за канистрой с бензином, выплеснул содержимое на женщину. Хотел поджечь, но спичек под рукой не оказалось. Попросил жену «помочь» - но та этого делать не стала. Обидевшись еще раз уже на супругу, мужчина ушел спать.

Подруга же ушла к себе домой, а на следующий день обратилась в полицию. Заведено уголовное дело по статьям: «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», и «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Оказалось, что 47-летний мужчина уже попадал в поле зрение МВД и даже был судим за нанесение телесных повреждений.