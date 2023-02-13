Красноярский край оказался на третьем месте по естественной убыли населения в России

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Красноярский край, по данным Росстата, занял третье место по естественной убыли населения в стране. За 2022 год в регионе сократились рождаемость и смертность, но выросли регистрация и расторжение браков.

Как сообщает ведомство, в крае появился на свет 26 401 ребёнок (в 2021 – 28 515), умерло 38 428 человек (в 2021 году – 47 063). Поженились 22 256 человек (в 2021 году – около 19 тысяч человек). Также за год развелись 15 151 человек, в 2021 – 14 808. Умерло 137 младенцев (в 2021 – 153 ребёнка).

Естественная убыль составила 12 097 человек. Край занял третье место по убыли после Кемеровской области и Алтайского края.