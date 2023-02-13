Экс-главу Емельяновского района Наталью Ганину отправили в колонию на 4 года

Наталья Ганина. Фото: официальный сайт Емельяновского района

13 февраля в Красноярском крае осудили бывшую главу Емельяновского района Наталью Ганину. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Наталью Ганину отправили в колонию общего режима на 4 года. Ее признали виновной в превышении должностных полномочий при приемке детсада и школы за 135 миллионов рублей. В конце 2019 года чиновница подписала акт приемки образовательного центра в Зеледеево, хотя техэксперизу объекта не проводили, а приемочная комиссия положительного решения о готовности здания не выдавала.

Фото: прокуратура Красноярского края

По стенам центра почти сразу пошла плесень, канализацию зачем-то забетонировали, а средства пожаротушения и вовсе отсутствовали. Более того, оказалось, что фактическая стоимость построенного здания не превышала 55 миллионов рублей. Как итог – школа оказалась просто непригодной для эксплуатации.

Свою вину Ганина не признала. Помимо реального срока экс-чиновница на 2 года лишена права занимать должности на государственной службе.