В Красноярске рухнул потолок в «сталинке» на Маркса

Фото: администрация ЖД-района

В Красноярске обрушился потолок в одной из квартир «сталинки» на Карла Маркса, 132. Как сообщают в администрации Железнодорожного района, к счастью, никто не пострадал. В момент обрушения никого из жильцов в комнате не было.

Оказалось, что потолок был деревянным, рухнул он только в одной комнате. Жильцы квартиры от переселения в маневренный фонд отказались.

Как сообщил руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук, который выехал на место, по оценке специалистов, угрозы обрушения в других квартирах нет. Сроки восстановления перекрытий будут понятны позже, когда специалисты проведут полное обследование.

Четырехэтажный дом был построен еще в 1953 году. В доме находятся 44 квартиры и около 10 офисных помещений. Дом является объектом культурного наследия регионального значения и не является аварийным.