В Красноярске к 400-летнему юбилею хотят построить дендрариум и океанариум. Фото: правительство края

В Красноярске к 400-летнему юбилею планируют преобразить город, построить здесь несколько культурных и образовательных учреждений и мест отдыха, отреставрировать исторические здания, организовать и провести события федерального масштаба. Подготовку к мероприятию обсудили в минувшую пятницу, 10 февраля, на заседании организационного комитета.

Ключевые тезисы минувшего совещания: впереди пять лет на подготовку. Планы большие, поэтому пять лет на самом деле это не так и много. Без помощи не обойтись. Губернатор Александр Усс призвал власти, бизнес и общественные организации включиться в работу.

За основу программы празднования юбилея берется Стратегический мастер-план Красноярской агломерации до 2035 года по шести направлениям. Его подготовило конструкторское бюро «Стрелка» на основе идей жителей города. Например, дендрарий-оранжерею, океанариум с сибирским акцентом, каскадную смотровую над ГЭС. А еще аквапарк, музей освоения севера, гостиницы и экоотели в окрестностях города.