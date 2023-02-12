В Канске могут появиться казачьи классы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске могут появиться казачьи классы. На минувшей неделе этот вопрос обсудили глава города Андрей Береснев, представители духовенства, управления образования и Канского городского казачьего общества. На встрече присутствовал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

Казачьи классы существуют во многих субъектах РФ: ученики занимаются по отдельной программе, носят казачью форму, изучают обычаи и традиции казаков, больше времени уделяют физической подготовке, духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. В пример был приведен успешный опыт создания таких классов в городе Бородино.

Со своей стороны Андрей Береснев уверил, что власти будут поддерживать инициативу появления казачьих классов в городских школах. В скором времени пройдет встреча с директорами и педагогами городских школ, желающих создать у себя казачьи классы.