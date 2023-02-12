В Минусинске в ночном пожаре в многоквартирном доме пострадали три человека

В Минусинске в ночном пожаре пострадали три человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске накануне, 11 февраля, произошел пожар с пострадавшими. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск» прокомментировали в региональном управлении МЧС. Звонок на телефон экстренной службы поступил в 02:45 по местному времени.

К тому моменту, как на место прибыло первое подразделение, горела кровля жилого многоквартирного дома, шел дым из окон двух квартир. Самостоятельно из дома успели эвакуироваться 12 человек, в том числе пятеро детей. В результате пострадали три человека, они госпитализированы в Минусинскую районную больницу. В 06:18 утра пожар был ликвидирован на общей площади 200 квадратных метров. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

В ГУ МЧС по краю сообщили сводку происшествий за 11 февраля. В общей сложности потушили 14 пожаров, в которых пострадали 4 человека. На ликвидацию последствий ДТП выезжали один раз. На акваториях края происшествий нет. На контроле 5 туристических групп численностью 27 человек.