Житель Минусинска угнал «Ниву» и попал на ней в ДТП. Фото: МВД

Житель Минусинска угнал автомобиль «Нива» и попал на нем в ДТП. Дело было так: был на работе, выпил (внимание, информация для работодателя!) и решил, что пешком идти домой у него нет сил и желания. А тут служебный транспорт перед глазами стоит. Он знал, что ключи от машины лежат в сторожке, зашел и взял. И вот он уже за рулем отечественного внедорожника покидает территорию предприятия.

Однако далеко уехать не удалось. 52-летний любитель пьяной езда врезался в другой автомобиль. Прибывшие на место инспекторы ДПС протестировали гражданина на опьянение. Прибор показал 0,76 мг/л. Плюс еще отсутствовали права на управление транспортным средством.

В пресс-службе краевой полиции сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск»: за то, что сел пьяным за руль, минусинец уже получил 10 суток административного ареста. А вот за угон ему грозит до 5 лет лишения свободы. Плюс наверняка владелец «Нивы», который ни сном, ни духом не подозревал об угоне, может предъявить за авторемонт.