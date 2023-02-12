В Красноярском крае приняли закон о туризме Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае во втором чтении приняли закон о туризме. Этот документ закрепляет меры поддержки, реализуемые в настоящее время в рамках государственной программы. В целом это поддержка не только туристического бизнеса в лице организаций, оказывающих услуги населению. Но и социального туризма для незащищенных слоев населения.

По словам руководителя краевого агентства по туризму Ольги Василенко, благодаря мерам поддержки в текущем году 7500 учащихся 5-9-х классов будут путешествовать по краю по социальным сертификатам, а экскурсионными программами для социальных категорий граждан смогут воспользоваться 5000 жителей края, льготными турами – 3000 человек. И на инклюзивных экскурсиях смогут побывать 200 человек.

Приоритетными видами туризма в крае, которым будет оказываться поддержка, обозначены арктический и речной туризм, культурно-познавательный и активный, экологический и детский туризм, социальный, самодеятельный и сельский.