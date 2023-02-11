Житель Канска угрожал топором женщине ради 1,2 тысяч рублей

След от ботинка подозреваемого. Фото: МВД по краю

В Канске задержали местного жителя, который с топором ограбил соседку. Об этом сообщают в МВД по Красноярскому краю.

Накануне в 5 утра 60-летняя жительница частного сектора проснулась от лая собаки. Выйдя посмотреть, что случилось, она увидела мужчину с топором, который проник в дом. Тот начал угрожать ей оружием и требовать отдать все деньги.

Чтоб проникнуть в дом мужчина разбил окно топором. Фото: МВД по краю

Женщина отдала агрессору 1200 рублей – все, что у нее при себе было. Мужчина пригрозил, что если она позвонит в полицию, то долго не проживет. Сибирячка действительно молчала, а злодей периодически заходил к ней проверить, не решилась ли она на вызов правоохранителей. В итоге женщина рассказала обо всем дочери, которая убедила пенсионерку вызвать полицию.

Мужчину задержали через полчаса после обращения. Он в очередной раз шел к своей жертве. Отпираться 45-летний ранее судимый местный житель не стал, но пояснил, что на этот раз хотел помириться. Полицейских он своим добрым намерением не растрогал. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «разбой». Ему грозит до 12 лет колонии.