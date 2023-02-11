Красноярцам показали главный приз КХЛ Кубок Гагарина Фото: ИВАНОВА Диана

11 февраля в Красноярске поклонникам спорта показали Кубок Гагарина – главный трофей Континентальной хоккейной лиги. После мероприятия состоялся хоккейный матч между Александром Семиным и Вячеславом Анисиным.

Все действо прошло в «Кристалл Арене». Открылось мероприятие матчем детских команд «Гром» и «Красная молния», после чего на лед вышли следж-хоккеисты. Всех наградили именными шайбами.

Затем началась автограф-сессия с экс-хоккеистом Вашингтон Кэпиталс Александром Семиным и участником Суперсерии СССР-Канада Вячеславом Анисиным.

Всем желающим, а их было немало, дали возможность сделать фото с Кубком Гагарина, который вручается сильнейшей команде Континентальной хоккейной лиги.

Завершился день матчем звезд между Семиным и Анисиным. Игра шла в три периода по 15 минут. Выставочный поединок закончился победой команды Александра Семина со счетом 4:3.