В Зеленогорске полицейский спас 68-летнюю женщину от мошенников

Александр Борисов, полицейский, который спас женщину от мошенников. Фото: МВД по краю

В Зеленогорске полицейский помог 68-летней женщине сохранить сбережения, на которые покушались дистанционные мошенники. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Все шло по уже привычной схеме: позвонил лжеполицейский, сказал, что деньги пытаются снять со счета, предложил перевести все на безопасный счет, предупредив никому о разговоре не сообщать. Зеленогорка поверила.

Она сняла 70 тысяч рублей с кредитки, и стала через банкомат в торговом центре переводить их на счет аферистов. На взволнованную женщину обратил внимание зашедший в ТЦ сотрудник уголовного розыска Александр Борисов. Его насторожило, что горожанка переводит деньги, общаясь с кем-то по телефону. Он подошел к ней, и попросил положить трубку.

Пенсионерка поняла, что ее пытались обмануть. Она направила благодарственное письмо на спасителя его руководству. Сейчас МВД разбираются в обстоятельствах аферы.