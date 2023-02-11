В Красноярске агрессивный сосед избил девушку и ее щенка. Фото: krsk.sibnovosti.ru

На правобережье Красноярска неадекватный мужчина избил соседку и ее собаку. Об этом сообщают Sibnovosti.

Все случилось в подъезде дома на улице Королева. Вечером Мария Слабухо вышла погулять со своим шестимесячным щенком во дворе. Возвращаясь домой, пес девушки ударил хвостом по двери соседа. Мария извинилась перед ним, но мужчина в ответ начал бить щенка, душить его и обрызгал животное перцовым баллончиком.

Красноярка такой реакции не ожидала, так как этот сосед сам живет с большой собакой. Она попыталась заступиться за питомца, но агрессор напал и на нее. В итоге девушка пострадала, но смогла вырваться сама и спасти своего щенка.

Сама Мария живет одна, так как ее молодой человек сейчас участвует в СВО, а потому защитить ее некому. Она уже обратилась в полицию.

Подруга девушки боится, что агрессивный сосед может избежать наказания, поэтому придала историю огласке. В МВД по краю сообщили, что уточняют информацию.