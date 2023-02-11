Красноярский школьник Павел Зилев прошел в дополнительный этап шоу «Голос.Дети»

Скриншот из видео выступления Павла Зилева. Фото: 1tv.ru

Третьеклассник из Красноярска Павел Зилев будет участвовать в дополнительном этапе шоу «Голос.Дети». Городская администрация призывает поболеть за земляка.

Эфир состоится 17 февраля. Павел будет бороться за выход в финал десятого сезона популярного шоу. Павел учится в третьем классе обычной школы в Советском районе. Он занимается вокалом в Дворце пионеров.

Фото: 1 канал/мэрия Красноярска

На слепых прослушиваниях мальчик выступал с песней «Районы-кварталы», он попал в команду певицы МакSим. А на этапе поединков порадовал зрителей и жюри исполнением песни «Ту-ла-ла».