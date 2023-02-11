Под Красноярском собираются застроить территорию у озера Мясокомбинат. Фото: дом.рф

Территорию на границе Красноярска близ озера Мясокомбинат собираются застроить. Об этом сообщает федеральная компания дом.рф.

Под строительство жилья уйдут три участка общей площадью 58,5 га. Они находятся рядом с деревней Минино, у реки Бугач и озера Мясокомбинат.

Сейчас там находятся частные дома и промзона. В 2 километрах расположено Северное шоссе, а в 7 – федеральная трасса Р-257. Дом.рф предлагают аренду земли в обмен на часть построенных объектов.

Торги планируют провести в третьем квартале текущего года.