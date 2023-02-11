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НовостиОбщество11 февраля 2023 3:13

В Красноярске территорию Южного рынка застроят многоэтажками

Разрешение подписал мэр
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске территорию Южного рынка застроят многоэтажками. Фото: admkrsk.ru

В Красноярске территорию Южного рынка застроят многоэтажками. Фото: admkrsk.ru

Мэр Красноярска Владислав Логинов разрешил застройку территории Южного рынка. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Таким образом, участок земли на улице Шахтеров, где сейчас находятся рынки «Южный» и «Луч» попадет под программу комплексного развития территории. Здесь должны появятся многоэтажные дома, детский садик, школа и прочая инфраструктура, включая магазины и места отдыха.

По плану здесь появится жилмассив на 6 тысяч человек. Сейчас мэрия Красноярска будет искать подрядчика. На застройку территории у него будет 8 лет.