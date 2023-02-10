В Хакасии продлили режим «черного неба»

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В Хакасии продлили действующий режим неблагоприятных метеоусловий. Он был объявлен в Абакане и Черногорске еще 1 февраля, и с тех пор его неоднократно продлевали. После последнего продления режим «черного неба» должны были снять этим вечером.

Власти сообщили, что в этот раз режим НМУ продлевается до 19 часов 13 февраля. В Абакане и Черногорске по-прежнему объявлен первый уровень опасности.

Отметим, что с 10 февраля режим НМУ вводится и в пяти городах Красноярского края. «Черное небо» провисит все выходные над Красноярском, Ачинском, Минусинском, Лесосибирском и Назарово.