В Хакасии экс-полицейского обвинили в попытке украсть майнинговую ферму

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии бывшего полицейского будут судить за попытку украсть майнинговое оборудование. Он работал оперуполномоченным и узнал, что один из жителей открыл майнинговую ферму в собственном гараже. Полицейский решил украсть видеокарты и прочее оборудование, для чего позвал с собой двоих друзей.

Сам полицейский непосредственно в краже не участвовал – он руководил операцией и наставлял товарищей, как пройти к гаражу, не попав в поле зрения камер. Он же взял на себя обязанность продать оборудование.

Подельники успешно добрались до необходимого дома и сорвали замок с гаража. К несчастью для полицейского, который организовал схему, один из участников сдал своих товарищей правоохранителям – поэтому сразу после взлома гаража их повязали сотрудники ФСБ.

Мужчину, который выдал своих подельников, освободили от уголовной ответственности. А вот теперь уже бывшего полицейского будут судить за попытку кражи.