В Красноярске обсудили план подготовки к 400-летию города

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярске прошло совещание, посвященное подготовке к празднованию юбилея города. Сам праздник пройдет только в 2028 году, но подготовка началась уже сейчас. План обсудили при участии губернатора Александра Усса.

– Срок, который нам отведен, – всего пять лет. Это совсем немного, когда речь идёт о проектировании и строительстве капитальных объектов, реставрации исторических зданий, организации крупных событий федерального и международного масштаба. В подготовку к 400-летию Красноярска необходимо включиться всем – власти, бизнесу, общественным организациям, – заявил глава региона.

Представленный мастер-план стал базой программы подготовки города юбилею. В него включили, в том числе, предложения самих горожан, которые они присылали через платформу «Чего хочет Красноярск». Наиболее популярным предложением стало развитие зеленых зон и ограничение высотного строительства. мониторинг выбросов, а также внедрить сортировку мусора.